Общество

Выставка «Реставрация памяти» открылась в Пскове

Выставка «Реставрация памяти» начала свою работу в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова

Документы и фотографии для выставки представлены из государственных архивов Псковской области, Санкт-Петербурга, Псковского музея-заповедника и личных архивов Раисы Ильиной – автора выставки, внучки прихожанки Никольской церкви, члена Союза журналистов Российской Федерации.

Первое упоминание о святыне датировано концом XVII века. Сначала она была деревянной, потом каменной. После 1917 года Никольская церковь осталась целой. В ней даже сохранились предметы церковного обихода и хорошая духовная библиотека. Но верующие прихожане преследовались политическим режимом.

Во время фашистской оккупации в храме служились божественные литургии, проводились таинства.

В 1963 году решением властей из церкви стали вывозиться уникальные книги и реликвии. Погост начал пустеть, многие покидали родные земли. Церковь погибала вместе с окружающими деревнями.

В 1998 году Никольская церковь была признана объектом культурного наследия местного (регионального) значения, а в 2017 году внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации.

Храм начали постепенно восстанавливать в 2016 году. К возрождению святыни подключились все, кто не хотел становиться «не помнящим родства».

В декабре 2022 года церковь Николая Чудотворца вошла в единый государственный реестр недвижимости и приобрела статус федерального имущества. С 2024 года должны начаться ремонтно-реставрационные работы по восстановлению Никольского храма.

Выставка будет работать до 24 января.