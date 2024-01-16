Общество

Прием граждан состоялся в управлении МВД России по Псковской области

В УМВД России по Псковской области 16 января состоялся прием граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вместе с начальником управления генерал-майором полиции Алексеем Овсянниковым во встрече приняли участие председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев и начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Семенов.

Заявители обратились в адрес руководства УМВД с вопросами, касающимися различных аспектов деятельности органов внутренних дел региона. Каждому обратившемуся гражданину были даны необходимые консультации и компетентные разъяснения по существу их заявлений.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев подчеркнул, что всем заявителям даны соответствующие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений.

Напомним, что с графиком приема граждан в УМВД России по Псковской области можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.