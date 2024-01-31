Общество

Дожди прогнозируют на Северо-Западе России

Дожди прогнозируют на Северо-Западе России из-за влияния атлантических циклонов. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Причина повышения температуры в европейской части России – влияние атлантических циклонов. И сейчас регион накрывает ещё один: на востоке Русской равнины пойдёт снег, на северо-западе – дожди, а в центральных областях, на Вологодчине и Поморье могут выпадать ледяные дожди. Юг пока остаётся под защитой азорского антициклона, но в последующие дни циклоны вытеснят его прочь с территории Европейской России. А их траектории при этом станут пролегать заметно южнее, чем сейчас», - рассказали синоптики.

По словам специалистов, такая перемена синоптической ситуации приведёт к заметному изменению температурного фона.

«Теперь именно на юг окажутся направлены хорошо прогретые атлантические воздушные массы. А вот северная половина Русской равнины, напротив, окажется на холодной периферии облачных вихрей, и там температура резко понизится», - пояснили в метеоцентре.