Общество

Александр Козловский: «Наливайки» должны исчезнуть в России как явление

Наливайки должны исчезнуть в России как явление. Такое мнение депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Наливайки" — это бич. Они же не формируют хорошего общества, не формируют никакую культуру, они наоборот ее разлагают, поэтому с ними необходимо бороться», - сказал Александр Козловский.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с «наливайками», и теперь региональные правительства наделены полномочиями, чтобы закрывать эти заведения.

«Прекрасно, давайте все-таки прекратим их деятельность, чтобы "наливайки" как явление просто исчезло в Российской Федерации, чтобы оно просто исчезло, чтобы его не стало», - сказал депутат.