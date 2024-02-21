Александр Козловский: «Наливайки» должны исчезнуть в России как явление

Наливайки должны исчезнуть в России как явление. Такое мнение депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с «наливайками», и теперь региональные правительства наделены полномочиями, чтобы закрывать эти заведения.
«Прекрасно, давайте все-таки прекратим их деятельность, чтобы "наливайки" как явление просто исчезло в Российской Федерации, чтобы оно просто исчезло, чтобы его не стало», - сказал депутат.