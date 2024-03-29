Общество

Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

Изменение пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете может быть связано с обновлением информации, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В таких случаях на счетах граждан могут временно отображаться неактуальные данные. Социальный фонд исправляет все неточности в переданных работодателями сведениях и со временем количество коэффициентов будет правильным, пишет «Прайм».

«Таким образом, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова будут актуальными», - объясняет Соловьев.

Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Если этого не происходит, коэффициент на счета приходит меньше. В любом случае, гражданам стоит периодически проверять состояние ИЛС, контролировать передачу правильных данных от работодателя и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей, заключил юрист.