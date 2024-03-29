Общество

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в апреле

Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд.

Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны - с 28 апреля по 1 мая.

Первое мая – праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия, пишет РИА Новости.

Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.