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Росавиация продлила рекомендацию с запретом ночных полетов в Израиль

Росавиация продлила рекомендации российским авиакомпаниям по выполнению полетов из РФ в Израиль до 11 февраля включительно, согласно которым запрещено выполнять рейсы с 01:00 до 07:00 мск, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Ранее эти ограничения действовали до 11 января.

В октябре Росавиация в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке вводила временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, которые должны были действовать до 24 ноября, выполнять рейсы следовало в определенные часы - с 09:00 до 19:00 мск.

Соответствующие рекомендации были введены 11 ноября, после они дважды продлевались.