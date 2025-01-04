Общество

Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

Поезд Деда Мороза прибыл в Великий Устюг в Вологодской области, это завершающая станция путешествия новогоднего волшебника, сообщает официальный Telegram-канал поезда.

«Дедушка Мороз вернулся в Великий Устюг! Позади тысяч километров, сотни тысяч улыбок. <…> Мы замираем на мгновение, чтобы продлить эти счастливые моменты, проведенные в путешествии. Оглядываемся назад и вспоминаем каждый день маршрута. Мы приходили к вам, чтобы подарить каждому праздник детства», - указано в сообщении.

Утром Поезд Деда Мороза на час останавливался в Котласе Архангельской области, на перроне показали праздничное представление, а в здании вокзала прошли мастер-классы. «Наш город стал предпоследней остановкой состава в новогоднем путешествии волшебника, - написал на своей странице во "ВКонтакте" глава городского округа Котлас Денис Шевела. - Для всех собравшихся была проведена анимационная программа с играми и флешмобами».

Поезд Деда Мороза - совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. На протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входят приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами. Протяженность маршрута в этом году составила свыше 30 тыс. километров. Свое путешествие сказочный поезд начал 19 ноября 2024 года с города Тайшета Иркутской области.