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Общество

Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете

11.01.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало известно из приказа министерства от 10 января.

Министр транспорта Роман Старовойт 9 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства обещал проработать вопрос обязательного совместного размещения.

«Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом … без взимания дополнительной платы», - стало известно из приказа.

Также Минтранс утвердил 100-процентную скидку детям до 2 лет на внутренних рейсах без предоставления им отдельного места. В случае покупки отдельного места скидка составит 50% на все рейсы за исключением субсидированных направлений. На международных рейсах без приобретения отдельного места детям до 2 лет перевозчик обязан предоставлять скидку 90%.

Перевозчик сам устанавливает размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до 2 лет и детям от 2 до 12 лет на международных рейсах . А также при перевозке ребенка до 2 лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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