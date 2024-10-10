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В Стругокрасненском округе остались без света 72 населенных пункта

В результате неблагоприятных погодных условий 72 населенных пункта в Стругокрасненском муниципальном округе остались без света, сообщается в Telegram-канале главы округа Александра Волкова.

Фото: Александр Волков / Telegram

«Сообщаю вам о текущей ситуации с электроснабжением. В результате сильного снегопада, падения деревьев и налипания мокрого снега на линии электропередач на 8:00 утра без света остаются 72 населенных пункта, где проживает 1335 человек. Призываем всех сохранять спокойствие и терпение в данной ситуации. Энергетики прилагают все усилия для быстрого восстановления нормального режима энергоснабжения», - отметил Александр Волков.