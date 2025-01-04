Общество

Год защитника Отечества псковские профсоюзы начали с передачи груза в зону СВО

В первую рабочую неделю нового года псковские профсоюзы собрали и передали очередной груз в одно из спецподразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

10 января председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с коллегами, председателем областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяной Победовой, председателем областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым и председателем обкома профсоюза работников лесных отраслей Андреем Стегнием передали для бойцов предметы первой необходимости и профсоюзную минеральную воду «Хиловская».

«В зимний период бойцам особенно необходимы противопростудные и противовирусные препараты, другие необходимые вещи. В свою очередь руководство спецподразделения за постоянную и не прекращающуюся работу по сбору и передачи помощи поощрило председателя обкома профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяну Георгиевну Победову Благодарственным письмом», - отметили в облсовпрофе.

«2025 год Президентом России Владимиром Путиным официально объявлен Годом защитника Отечества. Это особое время, посвящённое героизму, подвигам и славным страницам истории нашей Родины. Также это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот год станет данью уважения всем, кто сражался за Отечество в разные исторические периоды и особенно сейчас, сегодня, когда наши защитники Отечества участвуют в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, бьют «фашистскую нечисть», освобождая мир от неонацизма. Мы знаем, что все войсковые подразделения хорошо обеспечены всем необходимым, но им необходимы так называемые «расходники», антивирусные препараты, вода, какие-то небольшие, но в то же время необходимые предметы первой необходимости. Поэтому в наполнении сегодняшнего груза мы решили сделать упор на медикаменты, которые закупили на сумму около пятидесяти тысяч рублей. В Год защитника Отечества псковские профсоюзы усилят работу по сбору и передаче грузов на СВО для наших ребят, приближая нашу общую победу!» — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.