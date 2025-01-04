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Полиция приглашает кандидатов на службу в Пскове

В батальоне ППС открыты вакансии на должность полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

На службу приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Справки по телефонам: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).