Культура

Умер артист Валерий Демин

Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин – выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского», — написал он.

Похороны и отпевание состоятся 14 января.

Демин родился в Оренбургской области, был заслуженным артистом России. В театре участвовал в классических опереттах и музыкальных комедиях: «Весёлая вдова», «Королева чардаша», «Баядера», «Летучая мышь» и «Цыганский барон».