Общество

Псковская детская экологическая библиотека победила во всероссийском конкурсе

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» стала победителем VIII Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года» в номинации «Экология и охрана окружающей среды». И теперь псковским библиотекарям предстоит выступить в качестве спикеров на онлайн-конференции «Экология для детей и подростков: книги и проекты библиотек», которая состоится 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Конкурс «ЭкоБиблиотека года» организовало АНО «Чтение детям» при поддержке ЭБС «Библиошкола», журнала «Классный журнал» и издательств «Архипелаг», «БХВ-Петербург», «Лайвбук», «Пешком в историю», PressPass, «Самокат» и «Смарт Ридинг».

Участники этого библиотечного конкурса отчитывались о проведенных в 2024 году детских мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды. Всего на конкурс поступило 337 заявок из 74 регионов Российской Федерации.

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» за минувший год провела 52 мероприятия экологической, эколого-краеведческой и природоохранной тематики, которые посетили 1258 человек. В 2024 году в этой библиотеке стартовал новый эколого-краеведческий просветительский проект «Эколог и Я: изучать, думать, действовать», продолжил работу проект «ЭкоКульт» и завершился проект «Не столица, но есть чем гордиться».

Кроме того, псковские библиотекари организовали и провели в прошлом году экологический фестиваль «Чистый город» и разработали напольную игру «Заповедное Причудье».

Библиотека «Радуга» также организовала несколько творческих, эколого-просветительских конкурсов:

конкурс творческих работ «Защитим лес от пожара», в котором приняли участие около 500 человек;

творческий конкурс в рамках социокультурного проекта «Полка» - «Суперобложка».

В 2024 году «Радуга» стала одной из открытых офлайн-площадок проведения Международного экологического диктанта, а также принимала активное участие во всероссийских и городских экологических акциях и субботниках.