Общество

Почти 80 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 8 по 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 18 административных правонарушений, изъяли 21 единицу оружия и 78 боеприпасов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.