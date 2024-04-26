Общество

Россиянам рассказали о правилах начисления доплат за работу в праздники

После окончания шестидневной рабочей недели россиян ждут четыре выходных дня подряд, а затем еще четыре дня отдыха. Однако в некоторых организациях часть сотрудников продолжит работать, за что им по закону полагаются определенные компенсации. О том, как ими воспользоваться, рассказала директор по персоналу «АШАН Ритейл Россия» Дарья Дёмина.

В этом году официальные майские праздники, в соответствии с производственным календарем, выпадают на период с 28 апреля по 1 мая включительно, с воскресенья по среду, а также с 9 по 12 мая — с четверга по воскресенье. 8 мая при этом будет сокращенным на час.

Но в некоторых компаниях люди продолжат работать в эти дни — иначе на протяжении восьми дней невозможно было бы посетить отделение банка, сходить в магазин за продуктами, записаться к врачу, прогуляться с семьей по торговому центру и так далее. Поэтому в российском трудовом законодательстве определены дополнительные обязательства со стороны работодателей, чтобы компенсировать сотрудникам выпадающие выходные дни, пишут «Известия».

«Всё это подробно прописано в статье 153 Трудового кодекса РФ. За работу в выходные или праздничные дни людям полагаются оплата в двойном размере или в одинарном размере плюс дополнительный день отдыха, если сотрудник работал сверх месячной нормы рабочего времени. Если сотрудник отработал в пределах месячной нормы, то праздничный день оплачивается в одинарном размере. И это всё плюс к стандартному окладу. Такие правила действуют как для тех, кто работает в стандартную пятидневную рабочую неделю, так и для занятых по сменному графику», — пояснила Дёмина.

По ее словам, что касается работающих по сменным графикам, выходные у таких специалистов не совпадают с общепринятыми. Но, если их смены выпадают на праздничные дни, работодатель должен оплатить их в двойном размере либо один день в одинарном размере и предоставить один дополнительный день отдыха. В нашем случае это 1 и 9 мая.

«Если же специалист работает на сдельных условиях и получает зарплату в соответствии с фактически отработанным количеством часов, он имеет право претендовать на выплату за часы, соответствующую двойной тарифной ставке. Проще говоря, если стоимость его часа составляет 250 рублей, то за работу в выходные и праздничные дни эта ставка удваивается», — добавила специалист.

При этом она отметила, что существуют отдельные категории граждан, которые не получат выплаты за майские праздники ни при каких условиях. К ним относятся те, кто находился в это время в отпуске, а также работники, находящиеся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Все остальные, даже если не работали в праздничные дни, получат за месяц свою стандартную зарплату.