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Общество

Молодых псковских специалистов по ИИ приглашают в магистратуру в Москву

29.05.2024 14:27|ПсковКомментариев: 0

Для подготовки узкоспециализированных экспертов в сфере искусственного интеллекта в бизнесе компания МТС открыла набор на магистратуру в Высшей школе экономики. Магистерская программа «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» будет актуальна для псковичей, начинающих свой карьерный путь в данном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 года.

Поступление на образовательную программу возможно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». Необходимыми навыками для поступления являются программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. При отборе рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования.

«Мы охотно поделимся нашей экспертизой с новым поколением специалистов по искусственному интеллекту. Представляем и немного завидуем тем специалистам, которые поступят на нашу магистерскую программу в ВШЭ — им столько предстоит изучить нового как в стенах университета, так и в нашей прекрасной столице», — подчеркнула директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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