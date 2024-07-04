Общество

Голикова спрогнозировала снижение числа женщин репродуктивного возраста до 2046 года

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, заявила 4 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, необходимо учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта «Семья».

«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — сказала она на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья».

В конце мая Голикова предложила переосмыслить программы повышения рождаемости в регионах. Она отметила, что суммарный коэффициент рождаемости в РФ по итогам 2023 года составляет 1,41%, а согласно задаче президента России Владимира Путина к 2030 году этот показатель должен достигнуть 1,6%, а к 2036-му — 1,8%, пишут «Известия».