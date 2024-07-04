Общество

Самые мощные осадки ожидаются на Северо-Западе России, предупредили синоптики

Сейчас в атмосфере над Русской равниной происходит перелом погодного тренда, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Накануне поля фронтальной облачности накрыли крайний запад Европейской России, и теперь со скоростью порядка 20 км/ч эти тучи пробиваются вглубь региона, и около 20–22 часов холодный фронт доберётся до Москвы. В результате этого вторжения практически во всех западных районах Русской равнины зарядят ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. Самые мощные осадки ожидаются на Северо-Западе – местами на востоке Ленинградской области, юге Карелии, а также в Новгородской, Тверской и Вологодской областях может выпасть порядка половины месячного объёма влаги», - отметили синоптики.

Завтра аномальная жара удержится только на востоке и юге Русской равнины: так, на берегах Волги столбики термометров поднимутся до +32…+37°С, а в южных регионах возможно даже до +41°С. А вот на запад придёт долгожданная свежесть – здесь днём+22…+27°С.