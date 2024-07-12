Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее

Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил масштабный проект рефарминга сети в Пскове. Перевод частот в современный стандарт 4G позволил улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета в столице региона в два раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: Tele2
Tele2 провела рефарминг во всех районах Пскова. Технические специалисты компании перераспределили частоты в современный стандарт 4G и расширили пропускную способность сети. Модернизация позволила увеличить скорость передачи данных в два раза. Рефарминг обеспечил также устойчивую работу оборудования в периоды пиковых нагрузок и в часы с наибольшим трафиком.
Оператор ускорил 4G-интернет в 21 жилом комплексе, в том числе ЖК «Европа» и «Спортивный квартал», и пяти торговых центрах, включая «Империал», «ПИК 60» и «Максимус». Инфраструктуру связи модернизировали на стадионах «Машиностроитель», «Электрон» и других спортивных площадках.
Весной компания Tele2 завершила рефарминг сети в Великих Луках, а также провела расширение частотного диапазона в 60 населенных пунктах Псковской области. Постоянная комплексная модернизация инфраструктуры связи позволила увеличить скорость передачи данных, нарастить емкость сети и повысить ее надежность как в крупных городах региона, так и в отдаленных поселках.
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