Общество

Магнитная буря ожидается на Земле в эти выходные

Умеренная магнитная буря будет фиксироваться на Земле с субботы по воскресенье, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ранее на сайте лаборатории сообщалось, что буря начнется после 18:00 9 августа и закончится к 18:00 10 августа, пик ожидается в 00:00. Ее уровень оценивается как средний (G2).

Согласно обновленной информации, магнитная буря продлится до 12:00 11 августа, пишет ТАСС.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 - самое слабое возмущение, а G5 - мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких серьезных последствий.