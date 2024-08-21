Общество

Опоздание на собеседование станет веской причиной отказать соискателю для 54% псковских работодателей — опрос

Большое исследование CRM-системы Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) показало, что почти 50% местных соискателей регулярно опаздывают на собеседования. И чаще всего работодателям приходится ждать на интервью маркетологов, логистов и топ-менеджеров.

Данные более 3 млн обезличенных причин отказов в трудоустройстве россиян, в том числе жителей Псковской области, свидетельствуют, что для 54% псковских работодателей опоздания кандидата на собеседование является весомым поводом отказать в принятии на работу и ухудшает образ соискателя.

Рекрутеры региона отмечают, что чаще всего на собеседования опаздывают маркетологи, логисты и топ-менеджеры. Также часто приходится ожидать кандидатов, претендующих на позиции тимлидов, руководителей направлений (46%) и ИТ-специалистов (45%). В десятку задерживающихся с небольшим разрывом также вошли соискатели финансовых профессий и бухгалтеры (44%), строители (44%), административный персонал (43%), менеджеры по продажам (41%), а также специалисты производственной сферы (41%).

Аналитика рынка труда показывает, что для многих компаний пунктуальность работников очень важна. Так, с начала года в более чем 2 тысячах вакансий, размещенных на hh.ru компании, указали, что одним из важнейших требований является работа без опозданий и пунктуальность. По сравнению с прошлым годом число работодателей, требующих являться вовремя на работу, выросло в Псковской области на 17%. Причем приходить вовремя на работу требуется не только от офисных сотрудников, но и рабочих – в данном случае работодатели ждут одинакового послушания от всех без исключения.

Примечательно, что работодатели все чаще стали прибегать к проведению собеседований непосредственно на территории, где будет трудиться человек, а не в офисе компании. Например, ритейлеры могут проводить собеседования прямо в магазинах, особенно если это и есть предполагаемое место работы будущего сотрудника, или же в ближайшей для кандидата точке продаж.