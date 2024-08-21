Общество

«Зверьё моё»: Рабочие немецкие овчарки. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 августа.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица питомника рабочих немецких овчарок «Айсенвиль» Светлана Кириллова и Анастасия Быстрова — хозяйка выпускницы этого питомника. Также в студии поприсутствовали их подопечные Хайди и Джун.

Чем рабочие немецкие овчарки отличаются от «шоу»-разведения? Каковы главные особенности этой породы? Куда отправляются выпускники псковского питомника, и какие ошибки могут допускать новоиспечённые хозяева? Почему важен постоянный контакт с заводчиком? Об этом и многом другом — в эфире.

Повтор выпуска в 18.29.