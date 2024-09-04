Недвижимость

Новый современный дом появится в Пскове благодаря поддержке застройщика Сбером

Псковское отделение Сбера и крупнейший государственный застройщик Псковской области – АО СЗ «Псковжилстрой» – заключили договор на финансирование строительства многоквартирного жилого дома в Пскове на общую сумму порядка 500 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Фото: Сбер

Проектное финансирование с использованием эскроу-счета будет направлено на строительство жилого комплекса «Балтийская, 19» общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Строительство ведётся в микрорайоне с развитой инфраструктурой – детские развивающие центры, магазины, супермаркеты, медицинские центры, салоны красоты, кафе, спортивные объекты, пункты выдачи онлайн заказов.

Проект предусматривает строительство трехподъездного девятиэтажного дома по каркасно-монолитной технологии с фасадом из облицовочного кирпича. В квартирах предусмотрены эргономичные планировки с возможностью создания персонализированных пространств - гардеробной и кухни-гостиной. Кроме того, планируется создание современного ландшафтного дизайна во дворе, а также уютных игровых зон с безопасным оборудованием для малышей, игрового комплекса для ребят постарше и комфортной зоны для отдыха и занятий спортом - для жителей всех возрастов.

«Практика показала, что финансирование проектов через эскроу — это полезный инструмент для застройщиков и надежная защита денег дольщиков. Сбер давно и успешно использует этот механизм и готов поделиться своим опытом с партнерами. Совместная реализация нового жилого комплекса "Балтийская, 19" в микрорайоне "Борисовичи" даст АО СЗ "Псковжилстрой" возможность усилить свои позиции на рынке, а людям предоставит шанс улучшить свои жилищные условия», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Жилой комплекс "Балтийская, 19" - современный жилой дом на 112 квартир. На территории комплекса предусмотрено всё для отдыха, спорта, общения и досуга его жителей. Эффективные финансовые инструменты, предлагаемые Сбербанком, позволяют нам успешно реализовывать проекты высокого уровня, в полном объёме выполняя наши обязательства перед клиентами», — добавил исполняющая обязанности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Екатерина Родионова.