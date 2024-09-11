Общество

Минтруд завершает формирование итогового реестра многодетных семей

Формирование итогового реестра многодетных семей завершается, сообщил в программном выступлении глава Минтруда России Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

«Для упрощения работы по назначению поддержки для семей, где растет трое и более детей, с 1 июля мы на федеральном уровне сформировали реестр нуждающихся. На сегодняшний день в реестре уже содержатся сведения об 1,4 млн семей. Мы сейчас завершаем его пилотирование, уже завершаем формирование итогового реестра многодетных семей», - сказал он.

Он напомнил, что с 1 октября 2024 года во всех регионах страны стартует пилотное внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи, представляющего собой уникальный QR-код, который отражается в личном кабинете членов семьи на портале госуслуг.

Котяков заметил, что сегодня только в 38 регионах меры поддержки многодетных семей предоставляются без критерия нуждаемости. «Я рассчитываю, что в перспективе все субъекты Российской Федерации откажутся от критерия нуждаемости с точки зрения реализации указа по отношению к многодетным семьям», - подчеркнул он.

«Указом установлено право многодетных семей посещать бесплатно музеи, парки культуры, выставки на всей территории страны. Мониторинг этой меры показал, что в 23 регионах у нас сохранены периодичность посещения для многодетных семей тех или иных объектов. Чаще всего ограничение на один раз в месяц. Такое условие однозначно создает барьер для развития внутреннего туризма, семейного отдыха. Я надеюсь, что эти ограничения будут в ближайшем время сняты и пересмотрены», - подчеркнул он.

Говоря о новом нацпроекте «Семья», Котяков отметил, что его формирование находится на финальной стадии, сейчас идет обсуждение национального проект с точки зрения финансовых показателей и натуральных количественных показателей в горизонте до 2030 года, пишет ТАСС.