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В Петербурге задержали гендиректора «Ленбытхима» по делу о хищениях при исполнении ГОЗ

Задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователями ГВСУ СК РФ в рамках расследуемого уголовного дела о хищениях денежных средств при исполнении гособоронзаказа в городе Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив более 20 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения, пишет РИА Новости.