Спорт

«Луки-Энергия» проведет десятый матч по футболу с питерской командой «Звезда»

Футбольная команда «Луки-Энергия» 15 сентября на стадионе «Экспресс» проведёт домашний матч 23-го тура LEON-первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2024 года со «Звездой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

«Футболисты «Луки-Энергии» девять раз встречались со «Звездой» в матчах первенства, пять из которых - в Великих Луках, на своей территории. За все игры великолучане дважды одержали победу в рамках родных краев. Одну встречу завершили вничью и шесть раз терпели неудачу, в пяти из них с «сухим» счётом.

В предстоящем воскресном матче подопечные Сергея Осадчука настроены продлить свою текущую беспроигрышную семиматчевую серию.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этой игре нашу футбольную команду», - призвали в администрации.

Начало игры в 16:00.