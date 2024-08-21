Общество

Николай Козловский: Триколор объединяет всех патриотов России

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил горожан с Днём Государственного флага России, который празднуется в стране сегодня, 22 августа. Праздничную речь он написал в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

«Российский триколор – один из самых узнаваемых символов нашего государства. На протяжении своей истории он знаменовал многие великие ратные победы, спортивные, культурные и трудовые достижения, научные открытия жителей нашей страны, имеющие большое значение для всего мира. Сегодня триколор объединяет всех патриотов России, представителей нашего многонационального и многоконфессионального государства в стремлении приумножить могущество и силу Российской Державы, сохранить и упрочить независимость нашей страны, сделать её ещё более великой и процветающей», - написал Николай Козловский.

Глава Великих Лук искренне поблагодарил за преданность великолучан, которые вносят свой вклад в развитие Великих Лук и России.

«Наша основная задача сегодня – добросовестно работать на благо Родины, во имя её процветания, укрепления промышленного потенциала и экономики страны, чтобы российский триколор всегда оставался символом великой и могущественной Российской Державы», - написал Николай Козловский.