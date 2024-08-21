Общество

Школы Новоржева и Плюссы получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений Движения Первых

Новоржевская средняя школа и Детская школа искусств поселка Плюсса получили по 200 тысяч рублей на развитие своего первичного отделения Движения Первых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по коммуникациям Движения Первых Псковской области.

Фото здесь и далее: Движение Первых

Завершился конкурс первичных отделений Движения Первых, в котором за шесть месяцев приняли участие более 13 тысяч детско-взрослых команд. Экспертный совет конкурса определил две тысячи лучших команд. Список победителей конкурса опубликован на сайте.

Этот конкурс является одним из главных механизмов развития социально значимой деятельности детско-взрослых команд Движения Первых. Конкурс был направлен на выстраивание работы первичного отделения на постоянной основе, создание и укрепление системы самоуправления, а также предоставлении ресурсной поддержки детям и подросткам для реализации их инициатив.

«Победителями первого конкурса первичных отделений Движения Первых стали две тысячи команд из 85 регионов. За первое, второе и третье место они получат 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Общая сумма нашей прямой поддержки первичных отделений в регионах составит 475 миллионов рублей. На эти деньги ребята смогут оформить свои пространства, приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий спортом и туризмом, оснастить театральные и медиастудии», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Конкурс стал одной из наиболее массовых и эффективных форм поддержки самоуправления и общественно полезной деятельности подростков в Движении Первых наряду с грантовым конкурсом.

Лауреаты, в число которых вошли два первичных отделения Псковской области, а это «Новоржевская средняя школа» и «Детская школа искусств» в поселке Плюсса, заняли третье место среди 1 550 команд и стали обладателями приза в 200 тысяч рублей.

Премию можно будет потратить на оформление и оборудование пространства первичного отделения, проведение мероприятий и проектов, закупку инвентаря для занятия спортом, туризмом, театральной студии, медиа-центра и других инфраструктурных объектов, а также прочее оборудование для реализации деятельности первичного отделения. Участие в конкурсе не требовало специальных знаний и дополнительных ресурсов.

Конкурс проводился в три этапа. Заявки на участие подали 13 422 команды первичных отделений, а это 121 736 участников движения. Большинство команд было сформировано на базе школ, вузов и колледжей, а также в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и других.

С 27 марта по 30 июня вместе со своими муниципальными кураторами движения, первичные отделения выполняли задания по трем модулям: «Наше первичное отделение», в котором участники рассказывали про свою деятельность и команду, традиции и партнеров; «Социально значимое дело», где должны были реализовать собственные проекты по направлениям «добровольчество», «патриотизм» и «наставничество»; а также модуль активностей «Дни единых действий», в ходе которого участники присоединились к Всероссийским акциям и событиям. Так, в течение пяти месяцев «первички» Движения Первых выполняли по 14 заданий, результаты которых оценивались по нескольким критериям.