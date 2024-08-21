Общество

«Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 августа. Ведущие - Олег Добрынин, Александр Савенко и Артем Татаренко.

Тема разговора - «Сокращение чиновников - объективная необходимость или коллапс госуправления», а поводом для ее обсуждения стала инициатива Министерства финансов России сократить количество госслужащих в стране. Тем, кто не попадет под сокращение, предлагается поднять заработную плату.

Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.