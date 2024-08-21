Общество

На Солнце произошли две мощные вспышки

Ученые зарегистрировали две мощные вспышки класса М на Солнце 22 августа, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка произошла в ночь на четверг. «22 августа в 01.08 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3796 (S03E28) зарегистрирована вспышка M5.1/2N продолжительностью 18 минут», - сообщает ИПГ.

Кроме того, в 13.39 ученые зафиксировали вспышку M1.5 продолжительностью 15 минут. Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, говорится в сообщении.

Согласно мониторингу космической погоды, за последние 24 часа уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально), пишет ТАСС.