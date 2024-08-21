Общество

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность

Госдума в ходе осенней сессии планирует рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. Предлагается усилить уголовную ответственность до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других телекоммуникационных сетей.

Также предлагается ужесточить уголовную ответственность за вовлечение в совершение преступления детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Общество обязано оградить детей и подростков от деятельности злоумышленников, которые активно используют интернет и соцсети, уверена эксперт по деструктивному влиянию соцсетей, глава информационно-аналитического центра «Границы настоящего» Яна Амелина.

«Насколько они (предложенные поправки, – ред.) будут эффективны, покажет лишь правоприменительная практика. Не будем вперед забегать, поправки еще не приняты, только вынесены на обсуждение. Но очевидно, что нам действительно нужно ужесточать ответственность за вовлечение несовершеннолетних в разного рода уголовные преступления... Неоднократно упоминали, например, вовлечение детей и подростков в торговлю наркотиками. Еще более важно пресечь вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсий и террористических актов», – сказала Яна Амелина в эфире программы Ксении Мишоновой «Осторожно, дети!».

Дети и подростки практически беззащитны перед опытными злоумышленниками, вооруженными приемами социальной инженерии, пишет Sputnik.

«То, как далеко сейчас продвинулась социальная инженерия, психологическое манипулирование людьми – не только детьми, – это превосходит ожидания и экспертного сообщества, и тем более простого человека... При этом, по моей оценке, условно 90% распространения деструктивных идей, включая призывы к совершению террористических актов, происходит именно через интернет... Это не на улице к тебе подошли, это происходит анонимно, обезличенно, массово – или иногда, наоборот, вполне адресно. То есть работают как "по площадям", так и с конкретными детьми», – пояснила эксперт.

Стремясь оградить детей и подростков от деструктивных влияний, необходимо также работать вместе с ними над развитием критического мышления, это одна из главных задач родителей и педагогов.