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Общество

Как работать после бессонной ночи, рассказал сомнолог

23.08.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, как пережить день после бессонной ночи.

Он посоветовал в такой ситуации обеспечить максимально яркое освещение. Также можно выйти на улицу или на балкон на 10-15 минут. Следует открыть окна и как следует проветрить комнату: свежий воздух, в особенности прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость. В течение дня, по словам сомнолога, обязательно нужно проветривать рабочий кабинет или комнату. В духоте даже выспавшегося человека может одолевать сонливость.

Врач призвал придерживаться привычного распорядка дня: умыться, сделать гимнастику, позавтракать. Таким образом мозгу легче будет поддерживать активное состояние. Можно выпить обычную порцию кофе, не превышая дозу. По словам специалиста, в большом количестве кофеин только увеличивает стресс и усугубляет симптомы недосыпа. Не менее важно пить больше воды, поскольку обезвоживание усиливает сонливость и чувство разбитости. Пищу лучше выбирать легкую, поскольку жирная еда с большим количеством углеводов лишь усилит желание поспать.

Прогнать сон помогут несколько приседаний, прыжков и махов руками, на крайний случай можно просто пройтись по офису. Умывание холодной водой также поможет взбодриться в моменты полного упадка сил. Также врач посоветовал по возможности перенести важные дела на другой день, если они требуют большой концентрации внимания.

После бессонной ночи лучше делать механическую работу, которая не требует большой волевой и интеллектуальной вовлеченности. Также поможет справиться с сонливостью творческая, интересная деятельность, пишут «Известия».

Врач предупредил, что после бессонной ночи не стоит садиться за руль, это поможет избежать аварий. Если поездка за рулем необходима, стоит включить громкую динамичную музыку. Также сомнолог призвал поспать днем в обеденный перерыв. По его словам, даже непродолжительный сон в 10-30 минут даст прилив бодрости.

Теги: #работа #сон
Источник: Псковская Лента Новостей
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