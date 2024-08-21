Общество

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредита через МФЦ в сентябре 2025 года

Возможность подавать заявление о самозапрете на кредит через МФЦ появится не позднее сентября 2025 года, рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Он добавил: в целом закон о самозапрете заработает в марте следующего года, потому что пока требуется доработать систему на стороне «Госуслуг», которые будут основным каналом для обращения.

«Я рассчитываю, что возможность установить самозапрет снизит уровень мошенничества», — сообщил Гузнов.

Он пояснил: новый механизм помогает защитить человека от давления мошенников, когда от него требуют немедленно получить кредит и перечислить деньги на якобы безопасный счет. Даже если злоумышленники убедят свою потенциальную жертву в необходимости снять самозапрет, он перестанет действовать только через два дня после подачи заявления, пишут «Известия».

Практика показывает, что мошенники стараются «обработать» потенциальную жертву, активно окружая ее вниманием, иногда это может длиться весьма продолжительное время. Однако если человеку удастся спокойно обдумать ситуацию, обсудить с родными и близкими, то планы злоумышленников, скорее всего, будут нарушены, заключил Алексей Гузнов.