Общество

Мурашко: для борьбы с гриппом этой осенью отгружено более 20 млн доз вакцин

Более 20 млн доз вакцин от гриппа отгружено в рамках подготовки к сезонному подъему заболеваемости респираторными заболеваниями, сейчас ведется подготовка к осеннему подъему. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы готовимся, вакцины против гриппа поступают, по гриппу больше 20 млн доз отгружено», - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о подготовке к осеннему подъему заболеваемости респираторными заболеваниями.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил о подготовке медицинских организаций к сезонному подъему заболеваемости, в том числе формировании запаса диагностических тест-систем, противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, а также проведении дооснащения специальной медицинской аппаратурой, пишет ТАСС.