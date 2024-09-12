Общество

24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 14 сентября

24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 14 сентября. Ярмарка будет проходить с 8.00 до 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Место проведения уже традиционное - территория автопарковки возле торгово-досугового центра Fjord Plaza по адресу: деревня Борисовичи, улица Завеличенская, дом №23. Данная площадка позволяет разместить до 200 торговых мест.

Приоритетными направлениями будет торговля картофелем, овощами и фруктами, мясом и мясопродуктами, рыбой, молочной продукцией, хлебобулочными изделиями, саженцами, цветами, изделиями народных промыслов и ремесел.