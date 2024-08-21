Общество

В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

С 2024 года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Важным остаётся наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет», — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что страховой стаж не является идентичным понятием с трудовым стажем, по его словам, страховой стаж представляет собой периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы, пишет РИА Новости.

«В случае, если работник временно не трудоустроен или находится в отпуске без сохранения заработной платы, страховые взносы за него не перечисляются. Следовательно, такие периоды не включаются в страховой стаж при назначении пенсии. Тем не менее, сами по себе перерывы в работе не препятствуют получению пенсии», — подчеркнул он.

По словам парламентария, перерывы могут повлиять на размер пенсии, так как конечная сумма пенсии рассчитывается из общей суммы страховых взносов, уплаченных за работника за весь период его трудовой деятельности.

«Чем больше и чаще были перерывы, тем меньший размер пенсионных накоплений может быть у работника. Однако такой перерыв, как декрет, все же не считается перерывом в работе, и никак не сказывается на стаже, и в этом ключе права матерей полностью защищены, более того, женщин в декрете и матерей-одиночек с малолетними детьми никто не имеет права уволить», — сообщил Чаплин.