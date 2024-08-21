Общество

Центробанк намерен обязать банки платить штраф при неустранении нарушений прав потребителей

В Центробанке (ЦБ РФ) обсуждается повышение штрафов для банков за обман потребителей до 0,1% и 1% от капитала. Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, это будет касаться обмана клиентов как при выдаче кредита, так и при оформлении вклада или предоставлении других финансовых услуг в качестве посредника.

«Мы считаем, что банки должны будут платить штраф 1% от капитала, если они не устранят нарушение прав потребителей после предписания Банка России», — заявил зампред ЦБ.

Конечно, для участников рынка это достаточно болезненно. Однако высокие штрафы помогут снизить число ненадлежащих практик на рынке и в этом смысле сыграют предупреждающую роль, пишут «Известия».

Такие штрафы для банков установлены по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег), подчеркнул он, и они дали свой результат.