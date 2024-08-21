«Постскриптум»: Ёлка на 80-летии области, новый терминал аэропорта и «колесо преткновения». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 августа.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- На взлет: в 2025 году планируется реконструкция псковского аэропорта.
- ТОСы могут всё – в области реализуется проект подключения деревень к интернету.
- Через ДЭГ на сентябрьских выборах в Псковской области планируют голосовать больше 2 тысяч человек.
- Извиняющиеся футболисты ФК «Псков» и море праздников.
- Что дают соглашения политических партий о «чистоте» выборов?
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединился главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.