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Общество

Жилые районы в Новой Москве – место притяжения для россиян

13.09.2024 16:24|ПсковКомментариев: 0

Немногим более десяти лет назад общая площадь Москвы увеличилась в два раза за счет присоединения к столице новых территорий расположенных с внешней стороны МКАД. Сейчас «Новая Москва» – так окрестили это место, привлекает людей из разных уголков страны. Интерес не случаен, здесь есть все для комфортной жизни, при стоимости жилья меньше, чем внутри МКАД.  

 

Фотографии: ГК «А101»

Новые районы - комфортны, современны и удобны для проживания, благодаря тщательно продуманной планировке, использованию современных материалов и новых технологий в строительстве. Здесь все рядом – магазины, школы, места для отдыха и занятий спортом. Добиться этого помогает комплексное развитие территорий.

Если сравнивать со старыми районами, застройщику нет необходимости «вклиниваться» в уже сложившуюся застройку имеющую свои архитектурные формы, сложившуюся социальной-бытовую и инженерную инфраструктуру. Новые районы изначально проектируются таким образом, чтобы все объекты были удобно расположены. В том числе пешеходные и транспортные маршруты. Более того, возведение социальной инфраструктуры происходит параллельно строительству жилья, так что люди, купившие квартиру, получают не только квадратные метры, а и социально бытовую инфраструктуру в шаговой доступности от своего дома.

В современной урбанистике именно близость жилья к магазинам, школам, детским садам и социально бытовым предприятиям называется концепцией «15 минутного города». Другими словами, когда живя в любом месте района все оказывается «под рукой».

Как сообщили в ГК «А101», строит сразу несколько районов в Новой Москве,  у комплексного развития территорий есть и другой плюс: все инженерные коммуникации районов строятся с нуля. Это позволяет на этапе строительства внедрять современные технологии и использовать современные материалы. Поэтому у будущих жильцов минимизирован риск аварийных отключений, которые часто случаются в домах старого фонда.

Работа рядом

Статистика районов, где ведет строительство ГК «А101» показывает, что 45% взрослого населения не покидает локацию без особой необходимости. Многие находят даже работу в шаговой доступности от квартиры. ГК «А101» заботится о том, чтобы бизнес на территориях районов успешно развивался. Все первые этажи зданий отданы под коммерческую недвижимость.

На 2024 год открыто уже более 1200 бизнесов. Общая площадь задействованных коммерческих помещений составляет около 130 тысяч квадратных метров. Практически 100 новых бизнес-проектов будет реализовано в жилых комплексах до конца 2024 года. 

Благодаря развитию местного малого и среднего бизнеса на территории районов от ГК «А101» создано уже более 10 тысяч рабочих мест. Это позволяет большинству людей комфортно себя чувствовать в районе – работать возле дома и не тратить время на выматывающие поездки по пробкам до работы и обратно. 

Дружба с соседями

Дружба с соседями и общественная жизнь в новых районах Москвы также активно развивается.  Организацией мероприятий и различных мастер-классов занимается образовательное бюро – «А101 Лёрнити». Каждый год в районах Новой Москвы проходят мероприятия, привлекающие все больше жителей.

Например, «Фестиваль добрососедства». Здесь жители соревнуются как в спортивных дисциплинах, так и обычных настольных играх. Не остаются в стороне и предприниматели которые готовят участникам фестиваля особенные блюда. 

Кино – еще один повод для знакомства с соседями. В районе «Скандинавия» стали популярны киносеансы под открытым небом. О всех предстоящих мероприятиях жители заранее узнают на официальном сайте «Лёрнити» или в приложении ГК «А101». 

Внимание на здоровый образ жизни 

В современных районах «А101» особое внимание уделяется здоровому образу жизни. Во дворах установлены тренажеры, которые позволяют жителям заниматься спортом на свежем воздухе. Также в районах построены современные стадионы и спортивные площадки, где можно проводить время с друзьями или заниматься командными видами спорта.

На территории районов имеются парки и пруды, вдоль которых можно заниматься бегом или ездой на велосипеде, или совершать пешие прогулки всей семьей.  В районе «Прокшино» есть две локации для прогулок – это Хованский пруд и Хованский парк. В «Бунинских кварталах» – лесопарковая зона и ландшафтный парк «Южное Бутово».

Тот же парк граничит с упоминавшейся ранее «Скандинавией» – жителям доступны 1610 гектаров живой природы. Отмечается, что на территории комплекса сохранено множество вековых деревьев.  Жители регионов, не избалованные живой природой в шаге от дома, склонны приобретать квартиры в экологически чистом районе. Таким выбором, в частности, становятся проекты от Группы компаний «А101». Познакомиться с ними поближе можно на официальном сайте застройщика.  

Купить квартиру из любого региона 

Важно, что для выбора квартиры в Новой Москве сейчас не обязательно там жить. Даже проживая в регионе, можно легко приобрести недвижимость в режиме онлайн. 

У застройщика есть действующее приложение, где можно просматривать варианты квартир, изучать планировку, консультироваться с менеджером и следить за этапами строительства. Оформление сделки также возможно дистанционно. «Не бойтесь перемен! По статистике, доля коренных жителей столицы составляет чуть больше 60%. И практически 30% – приезжие из других регионов России. Люди все чаще решаются на переезд – ищут лучшие условия жизни, высоко оплачиваемую работу и варианты получения образования для своих детей», - отметили в ГК «А101».

Теги: #москва
Источник: Псковская Лента Новостей
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