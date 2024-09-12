Общество

Кожно-венерологический диспансер Псковской области отмечает 100-летний юбилей

Кожно-венерологический диспансер Псковской области 13 сентября отмечает вековой юбилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

От имени председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко коллектив диспансера поздравила врио руководителя Надежда Рагозина. Она зачитала приветственный адрес и вручила почетные грамоты от комитета по здравоохранению.

За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения Псковской области и в связи со 100-летием организации дерматовенерологической службы Псковской области были награждены семь сотрудников диспансера.

Также коллег с юбилеем пришли поздравить главные врачи медицинских учреждений Пскова, депутат Псковского областного Собрания депутатов и другие.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Поторейко отметила эффективное сотрудничество с КВД в профилактике инфекционных заболеваний.

Кроме наград от комитета по здравоохранению, сотрудники получили награды от руководства диспансера, администрации города Пскова, Псковского областного Собрания депутатов, профсоюза работников здравоохранения и других ведомств.