Спорт

Турник и всепогодный теннисный стол установили в псковской деревне Неелово благодаря ТОС

Администрация Логозовской волости совместно с территориальным общественным самоуправлением «Ребус» реализовала проект «Установка спортивного оборудования» в деревне Неелово Псковского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В деревне Неелово-1 на улице 1 Линия установлен турник и всепогодный теннисный стол. Работы выполнены в рамках муниципального конкурса проектов ТОС. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 200 тысяч рублей.

«Актуальные для людей вопросы решены благодаря их неравнодушию, помощи администраций волостей и грантовой поддержке властей. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества!» - добавили в администрации.