Общество

Фестиваль «ЭкоЯрмарка» в Пустошкинском районе стал международным

В Пустошкинском районе состоялся фестиваль «ЭкоЯрмарка-2024». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.

Фото здесь и далее: Юрий Кравцов / Telegram

«Этот бренд Пустошкинского района уже который год радует всех жителей своей праздничной атмосферой и собирает на гостеприимной пустошкинской земле сотни участников и гостей», - пишет Юрий Кравцов.

Гостей фестиваля ожидала насыщенная концертная и театрализованная программа, торговые, игровые и кулинарные площадки, демонстрация и распродажа изделий ручной работы, а также экологически чистых продуктов.

Пустошкинский район встретил творческие коллективы из Великих Лук и Великолукского района, Усвятского, Невельского и Себежского районов.

Впервые в этом году «ЭкоЯрмарка-2024» приобрела международный характер: в фестивале приняли участие гости из Белоруссии.