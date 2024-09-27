Общество

Нутрициолог посоветовала добавлять облепиху в рацион осенью

Практикующий нутрициолог и wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова рассказала в воскресенье, 29 ноября, почему стоит добавлять облепиху в свой рацион осенью. По ее словам, в этой ягоде сосредоточено множество минералов, витаминов и антиоксидантов, что позитивно влияет на здоровье.

«В составе облепихи присутствует огромное количество витаминов, которые обеспечивают комплексную поддержку организма. Всего 100 г этих ярких ягод содержат суточную норму витамина C, а также витамины А, Е, группы B и К», — объяснила эксперт «Газете.Ru».

Также облепиха содержит полезные микроэлементы: магний, калий, железо, фосфор, кальций и другие.

Как отметила нутрициолог, благодаря органическим кислотам, облепиха способствует выработке желудочного сока. Кроме того, ее масло мягко обволакивает стенки желудка и кишечника, что облегчает симптомы гастрита и язвенных заболеваний.

Также ягода богата антиоксидантами, защищающими сосуды и сердце от повреждений, которые также улучшают кровяное давление.

Регулярное включение облепихи в свой рацион способствует улучшению кровообращения, нормализует артериальное давление и снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, добавила Попкова.

«С осторожностью ягоды стоит употреблять тем, у кого есть проблемы с работой желчного пузыря, мочекаменная болезнь, повышенная индивидуальная непереносимость этого продукта», — посоветовала специалист.