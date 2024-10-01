Общество

День создания СОБР отмечают росгвардейцы 8 октября

8 октября в России отмечают день создания специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Первые специальные отряды быстрого реагирования были сформированы для борьбы с организованной преступностью и незаконными вооруженными группировками в 1992 году.

«Сегодня сотрудники СОБР определяют будущее нашей Родины и мира, выполняя ответственные боевые задачи в рамках специальной военной операции. Сотрудники спецподразделения, находясь на передовой борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявляют решительность, выдержку и мужество», - отметили в управлении.

В Псковской области СОБР был создан 1 марта 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. С 2016 года СОБР выполняет служебно-боевые задачи в составе управления Росгвардии по Псковской области.

На сегодняшний день основные задачи отряда – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

С начала года сотрудники спецподразделения провели свыше 300 специальных операций, в результате которых задержано более 200 подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии сотрудников СОБР из незаконного оборота изъято 30 единиц огнестрельного оружия и 99 килограмм наркотических веществ.

Действующие сотрудники отряда награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и другими государственными наградами.