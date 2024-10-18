Общество

Названы даты проведения ЕГЭ в 2025 году

Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может начаться 21 марта с экзаменов по географии и литературе; 25 марта пройдет экзамен по русскому языку; 26 марта — по математике базового и профильного уровней; 1 апреля — по биологии, иностранному языку (письменная часть) и физике; 4 апреля — по иностранному языку (устная часть); 8 апреля — по информатике и обществознанию; 11 апреля — по истории и химии.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с таких предметов, как история, литература и химия; 27 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней; 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание, физика; 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 10 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика; 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Пересдача госэкзамена, согласно проекту, запланирована на 3 и 4 июля, пишет РИА Новости.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.