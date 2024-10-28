Общество

Россияне смогут разом забрать до 412 тыс рублей пенсионных накоплений в 2025 году

В этом году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей. В 2025-м максимальный размер повысят на 17% до 412 тысяч, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Это объясняется тем, что в 2024-м изменилась методика расчета выплаты. До июля порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии, а после — из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

В 2025 году вырастет и прожиточный минимум (на 15%), и период дожития (на 2%), отметил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Виктор Ляшок. Соответственно пропорционально увеличивается размер разовой выплаты.

Рост порога по разовой выплате увеличит число граждан, которые могут забрать все накопления сразу, сказали в Минтруде, пишут «Известия». По проекту бюджета Соцфонда, планируемое количество получателей разового перечисления в 2025-м — 713 тысяч человек.

Вместе с тем средняя выплата в 2025-м составит 63 тыс. рублей, говорится в документе. Разница между этим показателем и порогом (412 тысяч) объясняется небольшим размером накоплений у большинства людей, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.