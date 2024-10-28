Общество

Изменения в законодательство о продаже алкоголя приняли псковские депутаты

Закон «Об отдельных вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Псковской области» приняли на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Закон разработан в целях разграничения между органами государственной власти Псковской области всех полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Законом предусмотрено объединение всех действующих в настоящее время на территории региона ограничений по продаже алкоголя. Стоит отметить, что в перечень ограничений не вошел запрет на продажу алкогольной продукции в День молодежи (последнюю субботу июня), поскольку указанный запрет в последние два года не применялся.

Смотрите также Запрет на продажу алкоголя в День молодежи сняли в Псковской области

При этом закон по аналогии с другими субъектами РФ устанавливает, что указом губернатора Псковской области могут устанавливаться дополнительные ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции.

Кроме того, комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области наделили полномочиями по утверждению требований к размещению и обустройству зон обслуживания посетителей, где может осуществляться продажа алкоголя, а также по утверждению порядка выдачи документа, подтверждающего соответствие торговой зоны этим требованиям. Инициатором выступает губернатор Псковской области.

За принятие закона проголосовали 22 депутата.