Около тысячи домов в Псковской области получили доступ к оптоволоконным сетям

В регионе продолжается строительство волоконно-оптических сетей. В этом году возможность подключения к современным сетям связи получили порядка тысячи домов, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Он отдельно обратил внимание на разработку региональной программы по установке тревожной кнопки нового поколения и предложил задействовать для пилотного проекта образовательные учреждения.
«Также обсудили совместную работу по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0". По ней специалисты "Ростелекома" устанавливают базовые станции мобильной связи», - подытожил Михаил Ведерников.