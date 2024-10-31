Общество

Около тысячи домов в Псковской области получили доступ к оптоволоконным сетям

В регионе продолжается строительство волоконно-оптических сетей. В этом году возможность подключения к современным сетям связи получили порядка тысячи домов, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Вопросы цифровизации обсудили с вице-президентом – директором макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым. Рассмотрели перспективные проекты цифровизации: площадку по оценке и мониторингу техсостояния многоквартирных домов, платформу дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов, систему анализа открытых данных и другие», - пишет губернатор.

Он отдельно обратил внимание на разработку региональной программы по установке тревожной кнопки нового поколения и предложил задействовать для пилотного проекта образовательные учреждения.

«Также обсудили совместную работу по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0". По ней специалисты "Ростелекома" устанавливают базовые станции мобильной связи», - подытожил Михаил Ведерников.