Общество

Роскачество проверит 90 центров сертификации потребительских товаров

Роскачество начало проверки сертификационных центров, которые подтверждают качество и безопасность потребительских товаров в РФ. Такое поручение организация получила по итогам летней Госкомиссии по противодействию нелегальному обороту продукции, которую возглавляет вице-премьер Денис Мантуров. Инициаторами были Росаккредитация и Минпромторг.

Будут проводить так называемые «слепые» контрольные закупки — под видом обычного производителя организация воспользуется услугами таких центров, чтобы получить разрешительные документы на товары. Речь идет только о продукции легкой промышленности, например, отечественных и импортных кроссовках, игрушках или детской обуви. С такой продукцией в РФ работают 90 центров сертификации, пишут «Известия».

Проверки коснутся всех ступеней работы центров: отборки проб, лабораторных испытаний, инспекции производственных мощностей и так далее, уточнил источник. В случае выявление «липовых» сертификатов информация об этом могут направить в следственные органы и Росаккредитацию.

В Роскачестве редакции подтвердили, что планируют такие контрольные закупки услуг сертификационных центров.

«Во время веерных исследований товаров Роскачество сталкивается со случаями нарушения обязательных требований. Производители признают нарушения и снимают товар с полок, но вопрос в том, как такая продукция получила сертификат и положительный протокол испытаний. Цель проверок, которые мы начали по поручению Госкомиссии и по запросу Росаккредитации, состоит в том, чтобы выявить те органы и лаборатории, которые готовы «рисовать» протоколы и сертификаты без проверки производства, без получения образца готовой продукции и без реальной программы испытаний», — отметили в организации.